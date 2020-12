Noite infeliz para Cristiano Ronaldo. O internacional português desperdiçou um penálti no empate entre a Juventus e Atalanta, na partida de abertura da 12.ª jornada da Serie A.



Num jogo dividido, no qual qualquer uma das equipas poderia ter vencido, a Vecchia Signora teve mais oportunidades na primeira metade. Numa dessas ocasiões, Morata protagonizou um dos falhanços do ano. Acabou por ser Chiesa a desbloquear o marcador com um pontapé fantástico de fora da área.



Na dificuldade o conjunto de Gasperini cresceu. Podia, inclusive, ter igualado a contenda, mas Szczesny evitou o golo de Zapata. O guarda-redes polaco cresceu com o decorrer dos minutos, tendo ainda negado o 1-1 num livre de Gosens.



Atalanta foi melhor na etapa complementar e foi com naturalidade que chegou ao empate. Um golaço tal como o de Chiesa. Após uma sucessão de perdas de bola a meio-campo, Freuler ganhou a Rabiot e enviou um míssil à baliza da Juve com a bola a bater na trave e a entrar (57m).



Volvidos três minutos, Hateboer agarrou Chiesa na área e o árbitro marcou grande penalidade. E aconteceu o que não é normal: Ronaldo falhou, permitindo a defesa a Gollini. O guarda-redes italiano agigantou-se na meia hora final e evitou o 2-1 de Morata com uma defesa com a palma da mão quando estava em queda.



Do outro lado, Szczesny também brilhou e evitou o triunfo da Atalanta em Turim com um voo sensacional a cabeçada de Romero. Gasperini introduziu Papu Gómez apesar do conflito que existe entre ambos e o argentino esteve perto de garantir os três pontos em casa da campeã de Itália.



A Juve pode assim deixar fugir ainda mais o AC Milan no topo da classificação. Por sua vez, a Atalanta ocupa 8.º lugar com 18 pontos, mas tem um jogo por disputar.