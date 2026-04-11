VÍDEO: Ronaldo lidera festejos... e Jesus vai à loucura com os adeptos
Treinador rouba as atenções num momento de comunhão com os adeptos do Al Nassr
Treinador rouba as atenções num momento de comunhão com os adeptos do Al Nassr
O Al Nassr chegou à 14 vitórias consecutivas no campeonato saudita este sábado e está na «pole position» para conquistar o título. Após o triunfo sobre o Al Okhdood (2-0), a equipa foi festejar com os adeptos e levou Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo liderou os festejos, mas Jesus entusiasmou-se pelo meio e roubou todas as atenções com um golpe a fazer lembrar artes marciais, ao levantar a perna.
«Comemorei com os adeptos e foi uma sensação linda. Vi o amor deles e quis retribuir, celebrando com eles», disse o treinador português, em conferência de imprensa.
