O Al Nassr chegou à 14 vitórias consecutivas no campeonato saudita este sábado e está na «pole position» para conquistar o título. Após o triunfo sobre o Al Okhdood (2-0), a equipa foi festejar com os adeptos e levou Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo liderou os festejos, mas Jesus entusiasmou-se pelo meio e roubou todas as atenções com um golpe a fazer lembrar artes marciais, ao levantar a perna.

«Comemorei com os adeptos e foi uma sensação linda. Vi o amor deles e quis retribuir, celebrando com eles», disse o treinador português, em conferência de imprensa.

