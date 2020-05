A escassas semanas de poder voltar a competir, Cristiano Ronaldo mostrou que o confinamento não afetou o relacionamento especial que mantém com as redes das balizas.

É pelo menos isso que é possível avaliar por um vídeo partilhado no Instagram pelo avançado da Juventus, no qual o português mostra força e precisão no remate.

Na baliza estava Carlo Pinsoglio, terceiro guarda-redes da Vecchia Signora, e, aparentemente, Ronaldo levou a melhor, como pode ver no vídeo associado.