Há 10 min
VÍDEO: Ronaldo recebe taça de campeão e faz gesto... enigmático
Capitão do Al Nassr aproveitou para deixar um recado
No momento em que Cristiano Ronaldo recebeu a taça de campeão saudita pela primeira vez em quatro temporadas, o capitão do Al Nassr quis deixar uma mensagem.
O português teve gesto desafiadores, olhando para a bancada e apontando com o dedo indicador. Um comportamento que será alvo de discussão, com certeza, nas redes sociais.
O que é certo é que o avançado de 41 anos foi o centro da festa do Al Nassr, que se sagrou campeão sete anos depois. Até tocou bombo em uníssono com os adeptos, já depois de ter bisado no encontro com o Damac e ter-se emocionado.
Veja o vídeo:
AÍ ESTÁ O 11º TÍTULO SAUDITA PARA O AL-NASSR 🏆#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlNassr #Damac pic.twitter.com/Ln7uki8YWO— sport tv (@sporttvportugal) May 21, 2026
