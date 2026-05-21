No momento em que Cristiano Ronaldo recebeu a taça de campeão saudita pela primeira vez em quatro temporadas, o capitão do Al Nassr quis deixar uma mensagem.

O português teve gesto desafiadores, olhando para a bancada e apontando com o dedo indicador. Um comportamento que será alvo de discussão, com certeza, nas redes sociais. 

O que é certo é que o avançado de 41 anos foi o centro da festa do Al Nassr, que se sagrou campeão sete anos depois. Até tocou bombo em uníssono com os adeptos, já depois de ter bisado no encontro com o Damac e ter-se emocionado. 

Veja o vídeo: 

