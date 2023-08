Cristiano Ronaldo estava visivelmente irritado no momento do apito para intervalo no encontro entre o Al Nassr e o Shabab Al Ahli, onde se decidia a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia e que terminou com triunfo dos sauditas (4-2).

No final dos 45 minutos, o marcador marcava 1-1, mas a frustração do internacional português estava relacionada com os três lances que protagonizou na área e que, no seu entender, justificavam o penálti.

Ronaldo reclamou na cara do árbitro, pediu que a equipa de arbitragem «acordasse» e, a caminho dos balneários, ainda empurrou um elemento que estava junto ao túnel com um telemóvel e aparentemente tentava tirar uma selfie.

Veja os lances em que Ronaldo pede penálti: