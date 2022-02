Suplente utilizado na derrota do Manchester United no Turf Moor, diante do Burnley, Cristiano Ronaldo abandonou o relvado assim que a partida terminou.

Quando o árbitro do encontro soou o apito final, o internacional português saiu disparado e numa correria para o túnel de acesso aos balneários, com a insatisfação estampada no rosto.

Veja o momento: