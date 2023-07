Cristiano Ronaldo esteve muito interventivo no empate (0-0) do Al Nassr com o Paris Saint-Germain, esta terça-feira, sobretudo na primeira parte, onde somou alguns momentos de perigo.

Já bem perto do intervalo, o internacional português ficou perto de um golaço, mas o lance foi invalidado e a bola saiu ao lado. Após um trabalho de Seko Fofana, Ronaldo armou o pontapé de bicicleta na área e a bola não passou longe do poste de Gianluigi Donnarumma.

Contudo, a jogada também foi anulada devido ao fora de jogo do capitão do Al Nassr.

Ora veja: