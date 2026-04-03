VÍDEO: Ronaldo volta de lesão com bis no triunfo do Al Nassr
Português voltou com dois golos após mais de um mês afastado por lesão
Português voltou com dois golos após mais de um mês afastado por lesão
Cristiano Ronaldo está de volta (e com golos). O português – que esteve mais de um mês de fora por lesão – voltou esta sexta-feira para completar o jogo número 100 na Liga saudita.
Na receção ao último classificado, Al Najma, o Al Nassr precisou de sofrer para conquistar os três pontos. Tanto é que foi mesmo a equipa forasteira a marcar primeiro.
Recorde o filme do triunfo (5-2).
Num contra-ataque rápido, Felippe Cardoso acabou por servir Al Tulathi que, dentro de área, atirou de primeira para abrir o marcador já perto do fim do primeiro tempo.
Ainda assim, a equipa de Jorge Jesus teve a capacidade de operar uma reviravolta antes do intervalo. Primeiro, Hamddan (45+8m) surgiu em boa posição para atirar para o empate na sequência de um golo. Logo de seguida, Sadio Mané (45+9m) arrancou pelo lado esquerdo e rematou colocado para confirmar a cambalhota.
O segundo tempo trouxe mais emoção e... golos. Logo no início, o Al Najma voltou a empatar o jogo num bom desenho ofensivo. Felippe Cardoso (47m), ex-Casa Pia, tirou um adversário da frente e rematou para o poste mais distante.
Com tudo igual novamente na partida, foi Cristiano Ronaldo quem devolveu a vantagem ao Al Nassr, aos 56 minutos. O português bateu um livre direto praticamente sem ângulo. Por sorte de Cristiano, a bola acabou por embater no braço de um homem da barreira.
O VAR confirmou o castigo máximo. Da marca dos 11 metros, Ronaldo voltou aos golos neste regresso de lesão. Porém, o avançado de 41 anos não ficaria por aqui.
Num ataque pelo lado direito, Cristiano (73m) desmarcou-se bem e apareceu em grande posição para atirar para o quarto do Al Nassr – e segundo a nível pessoal. No que toca à carreira, o capitão da Seleção chegou ao golo número 967 em jogos oficiais.
Para fechar, houve ainda tempo para Mané bisar. Já em tempo de compensação, o senegalês apareceu ao segundo poste para encostar para o quinto.
Com este triunfo (5-2), o Al Nassr mantém-se líder isolado com 70 pontos. O Al Najma, por sua vez, continua na 18.ª e última posição com apenas oito pontos.
Confira os jogos e a classificação da Liga saudita.