Cristiano Ronaldo está de volta (e com golos). O português – que esteve mais de um mês de fora por lesão – voltou esta sexta-feira para completar o jogo número 100 na Liga saudita.

Na receção ao último classificado, Al Najma, o Al Nassr precisou de sofrer para conquistar os três pontos. Tanto é que foi mesmo a equipa forasteira a marcar primeiro.

Recorde o filme do triunfo (5-2).

Num contra-ataque rápido, Felippe Cardoso acabou por servir Al Tulathi que, dentro de área, atirou de primeira para abrir o marcador já perto do fim do primeiro tempo.

Ainda assim, a equipa de Jorge Jesus teve a capacidade de operar uma reviravolta antes do intervalo. Primeiro, Hamddan (45+8m) surgiu em boa posição para atirar para o empate na sequência de um golo. Logo de seguida, Sadio Mané (45+9m) arrancou pelo lado esquerdo e rematou colocado para confirmar a cambalhota.

O segundo tempo trouxe mais emoção e... golos. Logo no início, o Al Najma voltou a empatar o jogo num bom desenho ofensivo. Felippe Cardoso (47m), ex-Casa Pia, tirou um adversário da frente e rematou para o poste mais distante.

Com tudo igual novamente na partida, foi Cristiano Ronaldo quem devolveu a vantagem ao Al Nassr, aos 56 minutos. O português bateu um livre direto praticamente sem ângulo. Por sorte de Cristiano, a bola acabou por embater no braço de um homem da barreira.

O VAR confirmou o castigo máximo. Da marca dos 11 metros, Ronaldo voltou aos golos neste regresso de lesão. Porém, o avançado de 41 anos não ficaria por aqui.

Num ataque pelo lado direito, Cristiano (73m) desmarcou-se bem e apareceu em grande posição para atirar para o quarto do Al Nassr – e segundo a nível pessoal. No que toca à carreira, o capitão da Seleção chegou ao golo número 967 em jogos oficiais.

Para fechar, houve ainda tempo para Mané bisar. Já em tempo de compensação, o senegalês apareceu ao segundo poste para encostar para o quinto.

Com este triunfo (5-2), o Al Nassr mantém-se líder isolado com 70 pontos. O Al Najma, por sua vez, continua na 18.ª e última posição com apenas oito pontos.

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