VÍDEO: és tu, Quaresma? Ex-Benfica Tiago Dantas faz golaço pelo Rijeka
Médio de 25 anos evita derrota caseira em grande estilo, aplicando o quarto golo na época
O quarto golo na época de Tiago Dantas foi digno de emoldurar, um gesto técnico para gabar por muitos anos. Na tarde de sábado, em duelo da 19.ª jornada do campeonato croata, o médio do Rijeka desferiu uma trivela soberba, empatando a receção ao Slaven aos 85 minutos (2-2). A igualdade viria a prevalecer, mas o terceiro golo do ex-Benfica no campeonato correu Mundo.
Formado nas águias e internacional jovem por Portugal, o médio de 25 anos passou por Bayern Munique, Tondela, PAOK e AZ Alkmaar, antes de assinar pelos croatas do Osijek, em 2024. No último verão reforçou o Rijeka, registando seis assistências e quatro golos em 29 jogos.
O Rijeka – campeão em título – é terceiro classificado, com 28 pontos, a 10 do líder D. Zagreb. A equipa de Dantas também compete na Liga Conferência, preparando o play-off de acesso aos “oitavos”, eliminatória na qual vai defrontar os gregos do Omonia.