Antigo jogador do Famalicão, o avançado Bruno Rodrigues é uma das principais figuras do início de temporada do Cruzeiro, com seis golos marcados.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o jogador de 26 anos elogiou Pepa e assumiu que a forma de trabalhar do treinador português é diferente daquela a que estava habituado com o uruguaio Paulo Pezzolano, anterior técnico do clube de Belo Horizonte.

«O Pepa chegou e deixou o ambiente mais leve. O Paulo era aquele tipo de cobrar. Ganhávamos e ele já falava em pensar no amanhã. O Pepa é mais calmo. Cada um tem as suas características, mas estou muito feliz com a chegada do Pepa», vincou, tendo ainda considerado que o luso é «um treinador espetacular».

Pepa já comandou o Cruzeiro em oito jogos, tendo vencido cinco deles. O clube de Minas Gerais é quarto classificado do Brasileirão, com 12 pontos, a três do líder Botafogo.