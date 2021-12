O Everton não acerta o passo na Premier League. Se na semana passada derrotou o Arsenal, este domingo viajou até Londres e perdeu em casa do Crystal Palace. Muito irregular.



O Palace vinha até de três derrotas seguidas, mas mandou no jogo e ganhou bem por 3-1. Gallagher abriu as contas aos 41 minutos e acabou com as dúvidas aos 90+3. André Gomes perdeu na dividida à entrada da área e Gallagher fez um golo fabuloso (veja o VÍDEO no fim).



Tomkins fez o segundo do Palace (62 minutos) e Rondón fez o único do Everton (70).

André Gomes foi titular pela primeira vez na Premier League esta época. Jogou os 90 minutos e esteve ao nível da equipa: esforçado e desinspirado.

VÍDEO: o golaço de Gallagher a decidir o jogo