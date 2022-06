O Cuiabá, que recentemente passou a ser orientado por António Oliveira, venceu o Corinthians na última madrugada, por 1-0, no arranque da 10.ª jornada do Brasileirão.

Na Arena Pantanal, o técnico dos anfitriões ainda esteve na bancada, de onde assistiu ao golo de Uendel, aos 36 minutos, que foi suficiente para derrotar o Timão, treinado por Vítor Pereira, que operou várias mexidas no onze inicial e, ao intervalo, trocou quatro jogadores.

No terceiro minuto de compensação, Valdívia foi expulso com cartão vermelho direto, depois de o árbitro do encontro visualizar a entrada dura sobre Mantuan no VAR.

O Corinthians, que vinha de uma série de 11 jogos sem perder, segue com 18 pontos e tem agora a liderança em risco. Resta a Vítor Pereira esperar que os perseguidores Palmeiras e Atlético Mineiro, com menos dois pontos, tropecem diante de Botafogo e Fluminense, respetivamente. Já o Cuiabá, deixou os lugares abaixo da linha de água e é 15.º classificado.

O resumo da partida: