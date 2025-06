Dani teve uma carreira curta e o antigo internacional português considera que a beleza também atrapalhou o percurso no futebol. Em entrevista ao AS, em dia de Portugal-Espanha, o ex-Atlético Madrid recordou a passagem por terras de «nuestros hermanos».

«Talvez a beleza me tenha prejudicado. O que é que poderia fazer? Não ia operar a cara para ficar mais feio. Poderia ter feito mais coisas como jogador, mas era assim que eu vivia, era feliz. E sempre segui essa máxima: viver para ser feliz», garantiu.

Dani reconhece que «gostava de festa» e que as cidades onde jogou também ajudaram a que saísse mais à noite. «Claro que eu gostava de festa. Saí do Sporting porque a minha vida fora do futebol era muito agitada. Mas mandaram-me para Londres! Quando cheguei lá, a imprensa até fez uma manchete: "Tranquem as suas filhas em casa, o Dani chegou." E, depois disso, vou para Amesterdão! E depois para Madrid! Que três cidades do pecado. Eu costumava dizer aos diretores: "Vocês estão a brincar comigo?" A verdade é: joguei futebol, mas desfrutei muito da vida», confessou.

O antigo internacional português deixou ainda um conselho a Lamine Yamal que, apesar dos 17 anos de idade, é já a principal figura do futebol espanhol.

«Sobre a vida noturna? Tenha cuidado e só com moderação. O mundo em torno do futebol é sempre perigoso. O pior é o ambiente: família, pais, colegas egoístas... há muita confusão. Luis Enrique tem uma frase que é verdadeira: o melhor do mundo, o mais elitista em tudo, tem de ser aquele que dá o melhor exemplo para os seus companheiros», afirmou.