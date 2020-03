Atualmente no Wolverhampton após ano e meio ao serviço do Olympiakos, para onde rumou após rescindir com o Sporting no seguimento da invasão à academia de Alcochete em maio de 2018, Daniel Podence deu uma entrevista a O Jogo, na qual, entre outros assuntos, falou sobre a situação que o ex-clube atravessa e deixou um recado ao antigo presidente, que já mencionou a intenção de voltar a liderar os destinos do clube leonino.

«O Bruno de Carvalho que se preocupe em lutar contra o coronavírus que fica melhor, ele e toda a gente», limitou-se a dizer após ser confrontado com a possibilidade de o presidente destituído regressar ao clube.

Podence comentou ainda o clima de contestação à atual direção de Frederico Varandas e não teve meias palavras. «Isso já não é de agora. Só nas épocas do Jesus é que as equipas iam a Alvalade e já entravam a perder. Tirando isso, o Sporting não tem conseguido fazer de Alvalade uma fortaleza. É vergonhoso uma equipa tão grande passar por estas situações. (...) O clube não pode passar por algo assim seja quem for o presidente. Dessa forma os jogadores não rendem», apontou.