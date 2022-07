O Wolverhampton bateu o Besiktas por 3-0, neste sábado, num encontro de preparação para a nova temporada em que estiveram em destaque alguns rostos bem conhecidos do futebol português.

Com Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence e Pedro Neto de início, o conjunto inglês chegou à vantagem através de um golo de Raúl Jiménez, que marcou depois de um erro flagrante do guarda-redes da equipa turca, que contou com Gedson Fernandes a titular. O avançado mexicano viria a ser substituído ainda antes do intervalo, por lesão.

Aos 29 minutos, Podence elevou a vantagem, com um remate cruzado, já dentro da grande área. Neto (40m) fixou o resultado final, após um lance em que driblou o guardião adversário.

Veja os golos de Podence e Pedro Neto: