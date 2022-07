O encontro de preparação entre Levante e Wolverhampton, disputado na manhã desta quinta-feira, esteve muito distante do que se pretende num amigável de pré-época. O conjunto inglês perdeu por 2-1, mas o jogo ficou marcado pelas quatro expulsões ainda na primeira parte.

Pouco depois de Roger Martin inaugurar o marcador (32m), instalou-se a confusão. Enis Bardhi derrubou Yerson Mosquera junto aos bancos de suplentes e os dois jogadores envolveram-se numa enorme confusão, à qual se juntaram os restantes colegas de equipa. Ora, o árbitro do encontro optou por expulsar os atletas com cartão vermelho direto e, com 10 minutos para jogar na primeira parte, os ânimos apreciam ter serenado.

Mas, pouco depois, num lance em que a bola não estava sequer a ser disputada, Daniel Podence «pegou-se» com um adversário. Aparentemente, o internacional português agarrou o oponente, sendo que tiveram mesmo de ser separados pelos restantes jogadores, com ambos a receberem também ordem de expulsão.

O árbitro da partida apitou imediatamente para intervalo e avisou que, caso existisse mais algum incidente, o jogo seria dado como terminado. As equipas técnicas conferenciaram e decidiram recomeçar o encontro com 11 jogadores de cada lado.

Na segunda parte, Giorgi Kochorashvilli dilatou a vantagem do Levante (59m) e o português Toti Gomes (82m), de cabeça, reduziu para a equipa de Bruno Lage.