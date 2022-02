Danilo Pereira tem a oportunidade de treinar com os dois nomes que dominaram o futebol mundial nos últimos anos. Na seleção, o médio trabalha ao lado de Cristiano Ronaldo e, no PSG, divide balneário com Leo Messi.

O internacional português reconhece a qualidade dos dois jogadores, mas não entra em comparações.

«Quando pensamos que podemos fazer algo para os contrariar, eles já fizeram algo para nos driblar, já o anteciparam. Eles pensam mais rápido do que nós, nem sei bem», começou por dizer ao Ouest-France.

«Temos de a sorte de viver numa época onde existem estes dois jogadores ao mesmo tempo. Temos a sorte de os ver. Só temos de aproveitar e ficar felizes por isso. Tenho muito respeito pelos dois, que são totalmente diferentes.»

Desafiado a falar sobre o argentino, Danilo Pereira não esconde a admiração. «Messi faz as coisas parecerem fáceis, simples, mas na realidade não são. Como no golo frente ao Manchester City, em que vês que ele vai rematar, parece um passe para o guarda-redes, mas a bola entra no sítio contrário àquele que achavas que iria.»

O médio do PSG recordou ainda um episódio com Ronaldo na seleção, em setembro último, quando Portugal perdia com a Irlanda nos últimos minutos da partida de qualificação para o Mundial do Qatar.

«A dois minutos do fim, ele vem beber à linha, e diz-nos: ‘Não se preocupem. Vamos ganhar’. Olhei para o ecrã do estádio: 88 minutos. Pensei: ‘O quê?’. Não disse nada, mas no final vencemos por 2-1. Ele marcou os dois golos, aos 89 e 96 minutos», lembrou.