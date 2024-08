Fora dos planos do PSG, numa decisão que contou com o aval de Luís Enrique, Danilo está frustrado com obtáculos existentes este momento para ser negociado em definitivo, segundo apurou o Maisfutebol.

Mesmo sem espaço no plantel do técnico espanhol, o médio internacional português foi colocado no mercado por um preço que acaba por dificultar uma transferência imediata: 10 milhões de euros. Até agora, os franceses não quiseram reduzir o valor pedido pelo futebolista que completa 33 anos a 9 de setembro.

O que incomoda bastante também o jogador é o facto de ter apenas mais uma época de contrato (até junho de 2025) e ainda assim não ter a saída facilitada. Em janeiro do próximo ano, por exemplo, já pode assinar pré-contrato com qualquer clube e deixar o PSG a custo zero.

Nas últimas semanas, Danilo recebeu sondagens de FC Porto, Mónaco e mais recentemente do Fenerbahçe de José Mourinho. Também foi alvo de interesse do futebol saudita, mais especificamente do Al-Ittihad.