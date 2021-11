O futebolista português Rúben Ribeiro é o destaque maior entre os nomes lusos a atuar no estrangeiro, com a melhor pontuação do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, na jornada dos campeonatos internacionais do último fim-de-semana.

O jogador de 34 anos fez, no passado sábado, um golo e uma assistência na vitória caseira do Hatayspor ante o Antalyaspor, por 3-1, em jogo relativo à 13.ª jornada da principal liga da Turquia.

Esta temporada, Rúben Ribeiro leva já 13 jogos no Hatayspor, além de dois golos e uma assistência, estando a encontrar regularidade no futebol turco, ao qual chegou na época passada.

Destaque ainda para Dany Mota, o segundo com a melhor pontuação: o avançado internacional sub-21 bisou na vitória do Monza ante o Como, por 3-2, no domingo, em jogo da 13.ª jornada da Serie B, a II Liga italiana.