David Carmo está de volta ao Olympiakos, confirmou o emblema grego, esta terça-feira.

O defesa-central de 26 anos vai para a terceira passagem no clube, desta vez em definitivo e com contrato até 2029.

O internacional angolano alinhou na equipa do Piréu em 2023/24 por empréstimo do FC Porto e, na época seguinte, foi transferido para o Nottingham Forest, que o emprestou ao Olympiakos sem que tenha feito sequer um jogo pelos ingleses.

Na temporada passada, David Carmo esteve cedido ao Oviedo e totalizou 22 jogos pela equipa que terminou na última posição da Liga espanhola.

O Olympiakos, diga-se, foi o clube onde David Carmo esteve em melhor nível, tendo já conquistado um campeonato grego, uma Taça da Grécia e uma Liga Conferência com o conjunto helénico.