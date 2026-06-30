OFICIAL: David Carmo está de volta ao Olympiakos
Central esteve cedido pelo Nottingham Forest ao Oviedo na época passada
Central esteve cedido pelo Nottingham Forest ao Oviedo na época passada
David Carmo está de volta ao Olympiakos, confirmou o emblema grego, esta terça-feira.
O defesa-central de 26 anos vai para a terceira passagem no clube, desta vez em definitivo e com contrato até 2029.
O internacional angolano alinhou na equipa do Piréu em 2023/24 por empréstimo do FC Porto e, na época seguinte, foi transferido para o Nottingham Forest, que o emprestou ao Olympiakos sem que tenha feito sequer um jogo pelos ingleses.
Na temporada passada, David Carmo esteve cedido ao Oviedo e totalizou 22 jogos pela equipa que terminou na última posição da Liga espanhola.
O Olympiakos, diga-se, foi o clube onde David Carmo esteve em melhor nível, tendo já conquistado um campeonato grego, uma Taça da Grécia e uma Liga Conferência com o conjunto helénico.