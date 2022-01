Em vésperas do duelo ante o Ath. Bilbao, para a Supertaça espanhola, o treinador do At. Madrid, Diego Simeone, foi novamente confrontado com a possibilidade de João Félix alinhar de início e mostrou-se incomodado pelas constantes perguntas sobre o internacional português.

«Claro que pode ser titular. Está com vontade como todos. Continuar a falar do João [Félix] é repetitivo. É um jogador extraordinário. Tem tudo para ser um grande jogador e vai depender dele demonstrá-lo, confirmar e manter [o nível], que é o mais difícil», referiu o técnico argentino em conferência de imprensa.

Os colchoneros estão em Riade, na Arábia Saudita, onde vai decorrer a competição do calendário espanhol. A partida com os bascos está agendada para esta quinta-feira, às 19h00, e o vencedor vai defrontar quem sair vitorioso da outra meia-final que opõe o Real Madrid ao Barcelona.