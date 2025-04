O Differdange, treinado pelo português Pedro Resende e onde jogam também quatro portugueses, sagrou-se campeão do Luxemburgo.

O feito foi alcançado no sábado, com a vitória por 2-0 na visita ao Victoria Rosport, em jogo da 25.ª jornada, faltando ainda cinco jornadas por disputar.

Um título festejado, além de Pedro Resende e pela sua equipa técnica portuguesa composta por André Mendes e Rúben Araújo, pelos jogadores Paulo Ribeiro, Diogo Silva, Pedro Alves e Arlindo Barbosa. Houve ainda mais portugueses que, não tendo ficado até final da época, fizeram parte do Differdange em 2024/25: Rui Nibra, Afonso Sousa, Jorginho, Joca e Gonçalo Lixa.

O Differdange é líder da liga, com 70 pontos, mais 20 do que o Dudelange, segundo classificado, com 50 pontos, derrotado na 25.ª jornada, algo que também contribuiu para a festa antecipada do Differdange.