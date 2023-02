Diogo Dalot conquistou este domingo o primeiro título com a camisola do Manchester United. O lateral-direito português foi titular na final da Taça da Liga inglesa, saiu ao intervalo e, no final, destacou a felicidade pelo feito.

«Estou muito feliz e orgulhoso por vencer o meu primeiro troféu por este clube. Foi um jogo difícil, numa semana muito difícil, mas em que conseguimos sair vitoriosos de dois grandes jogos contra o Barcelona e o Newcastle. Hoje vencemos o nosso primeiro título esta temporada e é importante recordar que estamos ainda na luta em mais três competições», afirmou o internacional luso, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Dalot enalteceu também a importância deste título para o clube, algo que já não acontecia há cerca de seis anos.

«Este é o Manchester United e queremos lutar por mais troféus esta época. Este clube vive de títulos e nós temos a responsabilidade e a oportunidade de devolver a glória a este grande clube. Pessoalmente, é um grande orgulho fazer parte deste grupo que está a fazer do Manchester United novamente um gigante», vincou.

O lateral de 23 anos fez ainda um balanço da temporada, que descreveu como «incrível».

«Está a ser a melhor época da minha carreira, sem dúvida. Joguei sempre até ao Mundial, consegui disputar vários jogos como titular na maior competição do mundo de seleções, depois tive uma pequena paragem por lesão mas voltei ao meu nível e estou muito satisfeito pelo percurso que fiz até aqui. Contudo, ainda há muitos jogos pela frente e muito para conquistar», rematou.

Esta temporada, Dalot leva 28 jogos, nos quais marcou um golo e somou duas assistências.