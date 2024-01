Erik Ten Hag é por estes dias um treinador fortemente contestado no Manchester United, que ocupa apenas o 8.º lugar da Liga inglesa.

Apesar disso, Diogo Dalot garantiu haver sintonia com o treinador. Pelo menos da parte dele, que tem sido um dos jogadores imprescindíveis. «As ideias combinam muito bem com a forma como eu olho para o jogo e com o que gosto também. É uma boa combinação, ele, eu e os outros jogadores. Espero que continue assim», afirmou, numa entrevista à TNT Sports, o internacional português, que considerou que lhe é favorável a forma como o técnico neerlandês olha para a posição de lateral.

A cumprir a sexta época de ligação ao Manchester United, para onde se se transferiu em 2018 do FC Porto por 22 milhões de euros, Dalot passou por algumas dificuldades iniciais de afirmação e em 2020/21 foi inclusive emprestado ao Milan, onde voltou a ser um jogador influente. Em 2021/22 regressou a Old Trafford, assumindo-se logo como opção regular, primeiro com Ole Gunnar Solskjær e, depois, com Ten Hag.

«Às vezes pensamos apenas em conquistar troféus mas, para mim, a maior conquista é olhar para trás e ver como lutei para ficar no clube e conseguir um lugar na equipa», reconheceu Diogo Dalot, que tem contrato com o Manchester United até 2028.