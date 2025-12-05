Diogo Dalot marcou o primeiro golo da temporada. No entanto, o Manchester United escorregou na receção ao West Ham, de Nuno Espírito Santo. Crítico com o jogo da equipa, o internacional português admitiu algum descuido dos «red devils».

«Estou decepcionado. Com 1-0 a favor e 30 minutos para o fim, acho que temos que controlar muito mais o jogo. Especialmente em Old Trafford. Não podemos ficar tão ansiosos como ficámos depois do golo. Talvez tenhamos sido um pouco descuidados com a posse de bola. Obviamente, estou decepcionado com o empate. Tínhamos o jogo nas mãos», começou por referir na flash interview à Sky Sports.

O lateral analisou a jogada em que deu o golo. Para Dalot, após o golo, o United deveria ter dado continuidade ao momento. Algo que não aconteceu com a equipa de Ruben Amorim.

«É a solução que precisamos encontrar. Podem ser várias coisas. Não deveria ser assim, porque lutámos 60 minutos para marcar um golo e, quando isso acontece, devemos continuar a fazer as mesmas coisas, controlar ainda mais, manter a posse de bola por mais tempo para podermos ser dominantes», referiu.

Dalot lançou também um olhar sobre a performance defensiva. O português garantiu que a equipa estava consciente das armas do adversário, ainda assim, não foi capaz de evitar o golo do empate.

«Especialmente a jogada que levou ao canto que sofremos. Esse é o tipo de jogada que precisamos evitar, especialmente contra equipas que são boas no contra-ataque. Sabíamos que eles iriam procurar contra-ataques e jogadas estudadas e, infelizmente, não conseguimos manter o resultado. No final temos de olhar para nós próprios, acho que a culpa é mais nossa do que mérito do West Ham», acrescentou.

No que toca ao golo marcado, o primeiro da temporada ao fim de 13 jogos, o português salientou a sensação «fantástica». No entanto, garantiu que trocaria facilmente o golo pela vitória.

«É uma sensação fantástica. Sempre que se tem a oportunidade de marcar por um clube como este, é incrível, especialmente em Old Trafford. Mas, no final, o sabor não é o mesmo, eu trocaria o golo pelos três pontos sem pensar duas vezes. Mas estou feliz por ajudar a equipa de qualquer forma, seja com um golo ou o que for. Mas este tipo de resultado dá-nos algo em que pensar. Não podemos estar a ganhar em casa a 30 minutos do fim e não controlar o jogo», concluiu.