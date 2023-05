O internacional português Diogo Dalot acredita que o FC Porto vai disputar o título de campeão nacional com o Benfica «até ao fim».

«Podia estar a dar muitos indícios daquilo que é essa capacidade de o FC Porto lutar até ao fim. Demonstrou, por exemplo, ao longo dos anos que até pode estar 10, sete ou oito pontos atrás, mas ainda consegue ser campeão. Acho que essa capacidade de lutar até ao fim e de não desistir caracteriza muito o clube, os adeptos e os jogadores. Enquanto adepto, espero que possa haver luta até ao fim e que o FC Porto seja campeão», vincou o lateral do Manchester United, citado pela agência Lusa, à margem da inauguração do Padel Athletic Club, no Porto, espaço que lançou em parceria com o espanhol Francisco Paquito Navarro, nono classificado do ranking mundial de padel.

«Não é por acaso que escolhi a cidade do Porto. A minha ligação à cidade e ao clube vai estar sempre presente onde eu estiver. Gosto de acompanhar o FC Porto e espero que ganhe muitos títulos. Ainda estou a torcer para que ganhe [o campeonato] este ano. Sei que não vai ser fácil, mas o FC Porto já deu bastantes indícios de que lutará até ao fim e espero que este ano seja igual», destacou.

Dalot deixou ainda elogios a Sérgio Conceição, «um treinador à FC Porto» que o lançou há seis anos na equipa principal dos dragões «e tem sido fundamental para o clube».

«Os resultados falam por si e ninguém pode questionar a qualidade dele», completou.

O lateral do Manchester United comentou ainda o alegado interesse dos red devils no guarda-redes do FC Porto Diogo Costa.

«Cresci com ele, é meu amigo, há uma grande relação entre nós e sei perfeitamente que ele tem capacidade para ser um dia uma referência a nível mundial. Não sei se será no Manchester United ou noutro grande clube da Europa. Ele demonstra no FC Porto que é um guarda-redes diferenciado e tem dado muitas ajudas ao clube. Se por lá continuar, ficarei extremamente feliz. Se sair, espero que tenha o maior sucesso do mundo», afirmou, antes de avaliar a atual temporada no clube inglês.

«Está a ser uma época positiva a nível individual e coletivo e quero terminá-la da melhor maneira possível. Não é segredo nenhum que queremos finalizar nos quatro primeiros classificados [do campeonato] e disputar a Liga dos Campeões na próxima época. Além disso, temos uma final da Taça [de Inglaterra, frente ao Manchester City] pela frente. Sei que falta pouco tempo, mas ainda há muito para jogar e o meu futuro é esse», concluiu.