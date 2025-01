Se se esperava uma vitória clara do Liverpool, líder inglês, diante de um Manchester United em série negativa, a verdade é que a equipa de Ruben Amorim conseguiu empatar a duas bolas e até podia ter ganho, caso Maguire tivesse convertido uma oportunidade clara nos descontos.

Dois portugueses estiveram em evidência pelos red devils - Bruno Fernandes e Diogo Dalot. No caso do lateral, que tem sido adaptado a ala esquerdo com a chegada de Ruben Amorim, foi mesmo o jogador com mais toques na área adversária, com mais recuperações de bola e segundo em passes completados.

Perante esta exibição, o antigo futebolista inglês Alan Shearer deixou bastantes elogios ao internacional português em comentário para a BBC.

«Arnold tem feito muitos jogos impressionantes esta época mas desta vez não foi claramente o caso. Diogo Dalot levou a melhor sobre ele em 99% das vezes. Tudo o que Dalot fez, defensivamente mas sobretudo na chegada à frente, foi extremamente positivo, pensando sempre em como ferir o adversário. Sentiu-se muito confortável no um-contra-um contra Arnold, fez vários cruzamentos de qualidade com o pé esquerdo e merecia melhor seguimento por parte dos colegas. Foi absolutamente fantástico», resumiu Shearer.

Também Arne Slot, treinador do Liverpool, reservou elogios para Dalot e Bruno Fernandes na conferência de imprensa posterior ao jogo. O treinador do Liverpool admitiu que o flanco esquerdo do United «causou muitos problemas» devido à «qualidade de Dalot e de Bruno Fernandes, que são dois titulares da Seleção de Portugal».