O extremo português Diogo Gonçalves sagrou-se campeão com o Copenhaga, depois da vitória do clube da capital dinamarquesa e da derrota segundo classificado, o Nordsjaelland, esta segunda-feira, na penúltima jornada do campeonato.

Diogo Gonçalves foi titular na visita ao Viborg e até marcou um dos golos do triunfo por 2-1. Depois de Larsson abrir o marcador aos 15 minutos, o internacional sub-21 luso teve a oportunidade de cobrar um penálti aos 32 minutos, mas permitiu a defesa, embora tenha marcado na recarga aquele que foi o seu quarto golo nas últimas três partidas.

Na segunda parte, de penálti, Bonde Jensen ainda reduziu (61m). O avançado português Paulinho foi lançado no Viborg apenas aos 90+1m.

Com uma jornada por disputar, o Copenhaga já tem motivos para celebrar, isto porque o Nordsjaelland perdeu por 5-1 no reduto do Brondby e continuou com 54 pontos, enquanto a equipa de Diogo Gonçalves e do luso-grego Zeca já leva 58.

De resto, este foi o terceiro título que o extremo festejou em 11 dias, depois da conquista da Taça da Dinamarca e de também ter festejado o título de campeão nacional com o Benfica, onde ainda alinhou na primeira metade da temporada.

Sorte diferente teve Andreas Schjelderup. O extremo de 18 anos dos encarnados iniciou a época no Nordsjaelland, antes de reforçar o clube da Luz, e não conseguiu amealhar o título dinamarquês. Ainda assim, termina como o quinto melhor marcador da competição, com 10 golos em 17 jogos.