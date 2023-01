Diogo Gonçalves foi confirmado esta quinta-feira como reforço do Copenhaga e pôs fim a uma ligação de 14 anos ao Benfica.

«Tive muitos bons anos no Benfica, mas era tempo de um novo desafio para mim», disse o extremo luso em declarações aos meios de comunicação do emblema dinamarquês.

«O Copenhaga, ao longo de muitos anos, trabalhou para ser um clube respeitado na Europa. Apresentaram-me os planos do clube e tive um diálogo bom e aberto com Jacob Neestrup [treinador] e Peter Christiansen [diretor desportivo]», acrescentou.

O jogador de 25 anos, que assinou por quatro épocas, mostrou-se «ansioso» por integrar o plantel escandinavo.

«Deu-me a impressão de um clube forte e ambicioso que quer ganhar títulos e competir com os melhores. Tenho visto muitos vídeos da equipa e do ambiente que se vive no estádio», notou.

O diretor desportivo, Peter Christiansen, destacou que Diogo Gonçalves «vem com uma das melhores formações de jogadores que se pode obter na Europa» e já jogou na Liga dos Campeões.

«Já o visitámos em Lisboa e durante algum tempo tivemos conversas muito boas com ele, o que também deixou uma impressão muito positiva dele como pessoa», frisou.

«É um jogador de altíssima qualidade com grandes habilidades individuais na parte ofensiva do jogo, e também é um jogador de equipa forte que faz a sua parte no trabalho defensivo», acrescentou.

Para o treinador, Jacob Neestrup, o futebolista português deixou «uma impressão muito boa» durante as negociações.

«Tem um bom remate com as duas pernas, além de uma boa inteligência de jogo. Ele é bom nas duas alas, tem boa profundidade e combina bem em espaços curtos», analisou.