O futebolista do Liverpool, Diogo Jota, lidera a lista dos melhores portugueses no estrangeiro, após mais uma jornada de futebol no último fim de semana.

De acordo com os dados estatísticos da SofaScore, parceiro do Maisfutebol, Diogo Jota teve a melhor pontuação entre os lusos no estrangeiro, depois da exibição no Liverpool-Norwich, da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, no domingo: Jota foi titular, jogou os 90 minutos e apontou um golo na vitória por 5-2.

Também em bom plano esteve o defesa Roderick Miranda, pelo Melbourne Victory, no empate ante o Sydney FC (1-1) para a liga australiana, na sexta-feira.

Também na sexta-feira, e entre os jogadores que estão no pódio deste top-10, Pedro Nuno fez um golo pelo Sabail, que saiu derrotado por 3-1 na visita o Turan, para a liga do Azerbaijão.

Entre os restantes nomes deste top-10, nota para três que também marcaram golos. Diogo Rodrigues, do UTA Arad, marcou na vitória por 2-1 ante o Sepsi, para a liga romena, no sábado. No domingo, Bruno Fernandes marcou na vitória do Manchester United ante o Newport County (2-4) para a Taça de Inglaterra. No sábado, Gonçalo Guedes saltou do banco para fazer um golo e uma assistência na vitória do Villarreal ante o Barcelona (3-5), para a liga espanhola.