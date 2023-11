O golo de Diogo Jota no desaire do Liverpool em casa do Toulouse (3-2) está entre os candidatos a melhor golo da 4.ª jornada da Liga Europa.

O internacional português foi lançado aos 81 minutos e, aos 89, reduziu a desvantagem dos reds com um golo, após uma iniciativa individual.

Kristian Eriksen (Molde), Thijs Dallinga (Toulouse) e Lukás Haraslín (Sparta Praga) também concorrem ao prémio.

Refira-se que o também português Pote está nomeado para jogador da semana.