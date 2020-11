Diogo Jota é a nova estrela do Liverpool, uma das melhores equipas do mundo. Na última semana, o jovem extremo português até foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões… mas isso não o faz esquecer as origens.

Em entrevista à TVI, Jota diz que continua atento ao futebol português, sobretudo ao ‘seu’ P. Ferreira, a equipa que o lançou no futebol profissional.

«Não vejo os jogos todos do campeonato, mas gosto de acompanhar. Os jogos do P. Ferreira faço questão de ver e acompanhar o clube», revela, notando que também tem por hábito acompanhar os clássicos e dérbis.

«Tento sempre ver os jogos grandes, e tento acompanhar FC Porto, Benfica e Sporting».