Diogo Jota saltou do banco para dar ao triunfo do Liverpool no duelo contra o West Ham, em Anfield. No final do encontro, o internacional português explicou qual o segredo para ter impacto na partida.



«O golo tem muito significado. Ao ver o jogo do banco estou sempre a pensar o que posso fazer para mudar as coisas. Felizmente fiz dois golos, mas só um é que contou», referiu em entrevista à Sky Sports.



O extremo lembrou o passe do suíço Shaqiri que lhe permitiu dar o triunfo aos «reds». «O mais importante foi a vitória, nós só queremos continuar a ganhar. Com tantos jogos só tens de continuar. Felizmente no final eu tive espaço. Foi um grande passe de Shaq», disse.



Jota desvalorizou o facto de ter começado o encontro no banco. «Antes deste jogo joguei duas vezes como titular. Somos uma equipa. O treinador escolhe o onze, só temos de fazer o nosso trabalho», concluiu.



Recorde o golo de Jota: