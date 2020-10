Recrutado ao Wolverhampton na última janela de transferências, Diogo Jota está a encantar nos primeiros meses ao serviço do Liverpool. O internacional português leva três jogos em oito aparições e parece já estar totalmente adaptado ao sistema e às ideias de Jurgen Klopp.



Quem está impressionado com o extremo de 23 anos é Adam Lallana, antigo médio do Liverpool que atualmente representa o Brighton.



«Já demonstrou o valor que tem. Quando cheguei ao Liverpool demorei entre um ano a 18 meses para me adaptar, mas ele já o conseguiu», referiu o internacional inglês, numa intervenção na BT Sport.



Refira-se que Jota entrou para a história dos «reds» ao anotar o golo dez mil na vitória sobre o Midtjylland.