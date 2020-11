João Félix e Diogo Jota têm sido dois dos jovens jogadores portugueses em evidência no futebol europeu e Jorge Jesus foi questionado por ambos, na antevisão do duelo com o Rangers, considerando que são grandes jogadores que fizeram caminhos distintos.

Na terça-feira, ambos entraram em campo para a Liga dos Campeões e foi Diogo Jota a ser o grande protagonista do dia, com um «hat-trick» na goleada do Liverpool à Atalanta, por 5-0, em Itália.

«O Jota começou nas equipas mais baixas até chegar onde chegou. No ano passado, foi surpresa no campeonato inglês e agora chegou ao topo das equipas em Inglaterra e à melhor equipa do mundo, que no ano passado ganhou tudo e eu sou uma das vítimas, perdei o campeonato do mundo para eles. Quando chegas ao Liverpool e tens um trio da frente com Salah, Firmino e Mané, chegas lá e jogas, tens de ter muito valor. É bom para o futebol português, para a seleção, para o Fernando Santos e só demonstra que nós, seleção, somos uma equipa ao nível dos melhores do mundo. É uma satisfação grande», afirmou, sobre o ex-Wolverhampton.

Já sobre Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid em 2019, Jesus sempre afiançou, já quando via jogos a partir do Brasil, que ia ter uma carreira superior. «O João foi trabalhado nesta casa, dá o seu expoente máximo quando eu já não estou em Portugal. Tive oportunidade de ver os jogos dele quando estava no Brasil e sempre disse que ia ter um percurso acima do normal. Está a justificar, com a pouca idade que tem. Não tenho dúvida que vai ser melhor, é uma referência para o futebol português. Está no Atlético e, ser diferenciado num plantel daqueles, tem de ter valor, que é o caso dele», respondeu.

O Benfica-Rangers joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio da Luz e tem arbitragem do espanhol Gil Manzáno. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.