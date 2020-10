Diogo Jota voltou a dar o triunfo ao Liverpool e deixou Jurgen Klopp surpreendido. No final da partida frente ao West Ham, o técnico alemão confessou que o português é muito melhor do que ele achava que era.



«O Jota é muito melhor do que eu pensava que ele era. É impressionante. Tem um talento excepcional, é rápido, forte, bom tecnicamente e joga com os dois pés», disse, citado pela BBC.



Lembre-se que já no final da partida contra o Sheffield United, na qual Jota marcou, Klopp referiu que este vai ter «um futuro brilhante pela frente».