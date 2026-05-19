Diogo Leite, defesa-central luso, deixou uma mensagem de despedida aos adeptos, depois de na semana passada ter sido anunciada a saída do Union Berlim.

O jogador formado no FC Porto assumiu ser uma saída difícil e lembrou os bons momentos que viveu ao serviço do emblema alemão.

«Após quatro épocas juntos, chegou o momento de me despedir. Não é fácil deixar um clube que será sempre muito especial para mim. Jogar pelo Union foi uma das melhores experiências da minha carreira, onde aprendi muito e me tornei o defesa maduro que sou hoje», afirmou Diogo Leite.

«Juntos, vivemos momentos maravilhosos: a primeira qualificação do clube para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa, vestir a camisola do Union na melhor competição de clubes e tornar o clube um emblema importante da Bundesliga.»

O defesa de 27 anos deixou agradecimentos a todos os que o acompanharam dentro do clube e em especial aos adeptos do emblema de Berlim.

«Quero agradecer aos meus colegas de equipa, à equipa técnica, à direção e a todos os que trabalham no clube pelo apoio e confiança que me deram ao longo dos anos. Um agradecimento especial aos adeptos, vocês são a verdadeira energia por detrás desta grande família!», disse.

«Berlim e o Union serão sempre uma parte importante da minha jornada», rematou.

Diogo Leite esteve quatro temporadas no Union Berlim, nas quais disputou um total de 136 jogos entre competições nacionais (Campeonato e Taça) e internacionais (Liga dos Campeões e Liga Europa). O defesa central apontou um golos e três assistências.