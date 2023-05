Habitual titular no Union Berlim, Diogo Leite continua com o futuro em aberto e revela que não sabe se o clube germânico vai exercer a cláusula de compra de 7,5 milhões de euros contemplada no empréstimo do FC Porto.

«Não sei responder a essa pergunta. Estou muito feliz em Berlim, mas não sei o meu futuro. Depende muito do Union. Sinto a confiança de todos, fiquei maravilhado com a forma como me receberam e me trataram, desde os dirigentes, até aos treinadores, companheiros de equipa e adeptos. Espero que tudo corra bem e vamos ver o que acontece no final da temporada», disse o defesa-central de 24 anos em entrevista ao Bild.

Leite explicou ainda a relação que mantém com Pepe, capitão do FC Porto que em 2019 apontou o jovem compatriota como «o melhor central em Portugal».

«Para mim, ele é uma grande referência, não só como jogador, mas também como pessoa. Ajudou-me muito quando chegou ao FC Porto e ajuda-me até hoje. Somos amigos e falei com ele antes de vir para Berlim. Ele deu-me conselhos que tento seguir porque é a minha primeira experiência no estrangeiro e ele já passou por muita coisa», vincou.

Desafiado a eleger o melhor jogador de todos os tempos, Diogo Leite escolheu Cristiano Ronaldo, com quem teve oportunidade de trabalhar no último estágio da seleção.

«Cresci a vê-lo jogar. Também foi um grande problema para mim quando estava com a seleção em março e joguei contra ele nos treinos», disse.

«Ele está num nível diferente como jogador. Não consegues pará-lo. É muito rápido e técnico com a bola. Era um sonho meu estar na seleção enquanto ele ainda está lá», completou.

O central luso assumiu também que não entende a imagem negativa que ainda paira sobre Ronaldo.

«Ronaldo é um tipo porreiro, com zero ares de estrela. Fiquei muito feliz em treinar e jogar com ele. Ele é muito aberto e amigável, tenta ajudar todos os jogadores. Disse-me que está de ouvidos abertos para mim, assim como todos», revelou.

Diogo Leite soma 37 jogos e uma assistência em 2022/23.