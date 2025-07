O médio português Diogo Nascimento chegou na última madrugada à Grécia para reforçar o Olympiakos. O jogador sub-21 português falou à imprensa helénica e confessou estar «muito feliz» pela mudança.

«O Olympiakos é um clube muito grande. Quando a proposta chegou, não pensei duas vezes. Conversei com o Chiquinho, que falou muito bem da equipa. Ele disse-me que têm adeptos apaixonados e já percebi isso. Farei tudo para ajudar a equipa e estou entusiasmado para jogar na Liga dos Campeões», disse o jovem de 22 anos.

Além de Chiquinho, Diogo Nascimento também vai partilhar o plantel com os também portugueses Costinha e Gelson Martins.

O médio luso destacou-se, sobretudo, na última temporada, a segunda ao serviço do Vizela, desta feita na II Liga. Também esteve em evidência no Europeu sub-21 e vai, tal como o Maisfutebol noticiou, render cerca de quatro milhões de euros. Os vizelenses, recorde-se, não vão receber a totalidade desse montante, porque o Benfica, clube no qual fez grande parte da formação, detém metade do passe do jogador.