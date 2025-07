O médio português Diogo Nascimento deixou o Vizela e foi anunciado, na manhã deste domingo, como reforço do Olympiakos.

O emblema helénico não divulgou os detalhes do negócio nem a duração do contrato do jogador de 22 anos, que se terá transferido por uma verba de quatro milhões de euros. O Benfica deverá encaixar metade desse valor, porque detinha metade do passe do centro-campista.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Nascimento foi um dos destaques na II Liga em 2024/25, o que lhe valeu a presença no Euro sub-21 este verão.

Começou a formação no Sporting e passou ainda pelo Belenenses, antes de chegar ao Seixal, em 2014. Há duas temporadas, saiu do Benfica sem se ter estreado na equipa principal e assinou pelo Vizela, clube que representou em 75 partidas.

No Olympiakos, Nascimento vai encontrar os portugueses Costinha, Chiquinho e Gelson Martins.