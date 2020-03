Cristiano Ronaldo agradeceu todas as mensagens de apoio que tem recebido depois da mãe, Dolores Aveiro, ter sido internada de urgência, no Funchal, na última madrugada, na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC).

O internacional português voou de Turim para a Madeira e já está junto da família. O jogador pede que, nesta altura, lhe deem «alguma privacidade».

«Obrigado por todas as mensagens de apoio à minha mãe. Ela está estável e a recuperar no hospital. Eu e a minha família gostaríamos de agradecer à equipa médica que está a tratar dela e pedimos atenciosamente que nos deem alguma privacidade nesta altura», escreveu o internacional português na sua conta pessoal no Twitter.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.