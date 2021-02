O Granada de Rui Silva e Domingos Duarte foi ao Estádio Diego Armando Maradona eliminar o Nápoles de Mário Rui, apesar da derrota desta quinta-feira, em Itália (1-2), fazendo valer o triunfo da primeira mão (2-0). A equipa italiana fez de tudo para dar a volta ao resultado, mas viu três golos anulados pelo árbitro e um guarda-redes português inspirado entre os postes da baliza espanhola.

A equipa italiana, com Mário Rui no banco, entrou forte, determinada em dar a volta à eliminatória e marcou logo aos três minutos, com um golo de Zielinski, após um erro tremendo da equipa espanhola, com Bakayoko a recuperar uma bola em zona proibida e a servir o polaco que ainda sentou dois adversários antes de bater Rui Silva.

Num ápice, os italianos reduziam a vantagem do Granada a metade, mas a equipa espanhola, com Domingos Duarte na defesa, reagiu bem e chegou ao empate, aos 23 minutos, com Foulquier a cruzar da direita para a cabeçada de Montorro da zona de grande penalidade.

Um golo que obrigava os italianos a subir uma verdadeira montanha, uma vez que, agora, tinha de marcar mais três golos sem voltar a sofrer para seguir em frente. Apesar de tudo, o Nápoles não baixou os braços e voltou a marcar, mesmo antes do intervalo, mas não valeu uma vez que Marco Di Lorenzo estava adiantado.

Ainda antes do intervalo, o Granada perdeu Gonalons e Carlos Neva, ambos com problemas musculares, mas a equipa espanhola voltaria para a segunda parte determinada a segurar a vantagem que lhe abria as portas dos oitavos de final.

O Nápoles, por seu lado, não baixou os braços e voltou a entrar forte na segunda parte. Rui Silva ainda conseguiu defender um remate de Elmas, aos 52 minutos, mas já não conseguiu contrariar o remate de Fabián, aos 57.

O Nápoles passava para a frente do jogo, mas precisava de mais dois golos para dar a volta à eliminatória. Os italianos até voltaram a marcar mais dois golos, ambos na sequência de pontapés de canto, aos 70 e 76, mas foram ambos anulados pelo árbitro por faltas por faltas ofensivas. Mesmo a acabar, já em tempo de compensação, espetacular defesa de Rui Silva a remate de Ghoulam a garantir a festa dos espanhóis.