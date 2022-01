O empréstimo de Domingos Quina ao Fulham terminou mais cedo e o internacional sub-21 português está de regresso ao Watford, informaram os cottagers.

Ao serviço do conjunto orientado por Marco Silva, o médio de 22 anos fez apenas quatro jogos.

Com formação dividida entre Benfica, Chelsea e West Ham, por quem se estreou como sénior, Quina rumou ao Watford em 2018. Na segunda metade da temporada passada, esteve cedido ao Granada.

