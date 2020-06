Domingos Quina, Gray e Chalobah foram excluídos da convocatória do Watford para a partida frente ao Southampton após terem quebrado as regras de confinamento, informou o clube inglês.



«Andre Gray, Nathaniel Chalobah e Domingos Quina foram excluídos da equipa por Nigel Pearson para garantir o bem-estar e a saúde de todos os jogadores, staff e árbitros do jogo desta tarde», lê-se na nota publicada pelos «hornets» nas redes sociais.



O «Guardian» adianta que o trio participou numa festa e quebrou o protocolo sanitário da Premier League.



Quina, lembre-se, está no Watford desde 2018 e soma nove jogos esta época.