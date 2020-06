Após ter quebrado o protocolo sanitário da Premier League e ter ficado de fora da partida frente ao Southampton, Domingos Quina fez um pedido de desculpas público.



«Quero pedir desculpas publicamente por ter participado no aniversário dos meus companheiros na semana passada. Foi um erro parvo que colocou em risco a saúde da minha família, dos meus colegas e dos outros. Estou numa posição privilegiada como futebolista profissional e aprecio a responsabilidade de tomar boas decisões. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para conseguirmos a manutenção que é que os fãs do Watford merecem», escreveu o português, nas redes sociais.

O Watford está no 16.º lugar do campeonato inglês com 28 pontos, mais um do que a primeira equipa em zona de descida. Quina, de 20 anos, soma nove jogos pelos «hornets» esta época.