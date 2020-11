O luso-angolano Lucas João fechou, este sábado, a vitória do Reading na receção ao Bristol City, por 3-1, ao passo que o luso-guineense Domingos Quina assinou o golo inaugural da goleada do Watford ante o Preston, por 4-1, nos duelos da 14.ª jornada do Championship, a II Liga inglesa de futebol.

No estádio Madejski, Lucas João assistiu primeiro para o 1-0 de Ejaria aos 54 minutos. Wells empatou para o Bristol City (73m), Meité fez o 2-1 (76m) e, depois, o internacional português assinou o seu 12.º golo em 14 jogos em 2020/2021, com o 3-1 final aos 90+1’.

Já em Vicarage Road, Quina, internacional sub-21 por Portugal, assinou o 1-0 do Watford aos nove minutos. A goleada foi depois construída com golos de Troy Deeney (52m, penálti), Chalobah (58m) e João Pedro (74m). Pelo meio, Barkhuizen marcou para o Preston, ao minuto 55.

O Huddersfield, com o guarda-redes português Joel Pereira no banco de suplentes, venceu por 3-2 na receção ao Middlesbrough.

Com os resultados deste sábado, as contas no topo da tabela ficaram ainda mais animadas, devido aos empates do Norwich e do Bournemouth, os dois primeiros classificados.

O Norwich tem 28 pontos, seguido do Bournemouth com 27, Watford e Reading têm 26 pontos cada e encurtaram distâncias, nos terceiro e quarto lugares. O Bristol City tem 24 pontos e caiu para o quinto posto.

O resumo do Reading-Bristol, com golo de Lucas João: