O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, venceu no reduto do Munich 1860, esta sexta-feira, em jogo da primeira ronda da Taça da Alemanha.

A eliminatória ficou decidida ainda no primeiro tempo. O lateral português até iniciou a jogada do primeiro golo, da autoria de Donyell Malen (8m), com uma investida pelo corredor esquerdo. Jude Bellingham (31m) e Karim Adeyemi (35m) também marcaram.

Recorde-se que, também nesta sexta-feira, o Estugarda de Tiago Tomás bateu o Dínamo Dresden (1-0),

