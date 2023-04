Luís «Duk» Lopes, avançado luso cabo-verdiano do Aberdeen, foi eleito o melhor jogador do mês de março no campeonato escocês.

O jogador de 23 anos foi titular nos dois encontros realizados e marcou três golos, um diante do Dundee United e os outros dois frente ao Hearts. O Aberdeen venceu por 3-1 e 3-0, respetivamente.

Duk, que terminou a formação no Benfica, tem estado em plano de evidência em época de estreia na Escócia. Em 35 jogos, soma 15 golos e duas assistências.