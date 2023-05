O avançado luso-caboverdiano Duk foi eleito para a equipa do ano da associação de futebolistas profissionais da Escócia.

O avançado de 23 anos do Aberdeen foi um dos escolhidos entre os jogadores do principal escalão escocês para compor um onze dominado pelo campeão Celtic, que deixou de fora o português Jota.

Duk, que já tinha sido eleito jogador do ano no Aberdeen, apontou 16 golos e duas assistências na prova.

A equipa do ano na Escócia:

Your PFA Scotland Premiership Team of the Year - voted for by the players ⬇️👏 pic.twitter.com/nkhDy4sh9E