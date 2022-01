O futebolista português Alex Pinto é reforço do Dunajská Streda, tendo assinado um contrato até final da temporada 2023/2024, confirmou esta segunda-feira o clube da Eslováquia.

O lateral-direito de 23 anos, que rescindira com o Farense no final de 2021, ruma assim ao atual quarto classificado da primeira liga eslovaca, que é treinado pelo português João Janeiro.

Esta vai ser a primeira aventura de Alex Pinto no estrangeiro. O jogador, formado no V. Guimarães e no Moreirense, passou ainda pela equipa B do Benfica e pelo Gil Vicente, já como sénior.

O Dunajská Streda, ou DAC 1904, tem 32 pontos, menos 11 do que o líder Slovan Bratislava, ao final de 19 jornadas.